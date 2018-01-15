Необходимо разработать механизмы, позволяющие выявлять недостоверные сведения и ограничивать их распространение, заявила 15 января комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль. По ее словам, скорость, с которой распространяется ложная информация, вредит демократии и негативно отражается на репутации СМИ.
При этом неприкосновенными остаются свобода мнений и право на доступ к информации, сказала Габриэль, отметив, что никто "не собирается принуждать граждан верить или не верить той или иной информации".
Экспертная группа состоит из 40 человек - специалистов в области соцсетей, журналистов, представителей гражданского общества и ученых. Ее возглавила юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг. Специалисты будут собирать и изучать только те фейковые новости, которые не являются противозаконными, поскольку для остальных ложных сообщений имеется достаточно правовых инструментов на европейском и национальном уровнях, отмечает агентство epd. В ближайшие недели эксперты подготовят предложения, которые лягут в основу дальнейших действий Еврокомиссии.
В прошлом году Еврокомиссия начала проводить общественные консультации на тему фейковых новостей, в ближайшем будущем Брюссель планирует провести опрос граждан в странах ЕС на эту тему. Опираясь на полученные данные, весной текущего года Еврокомиссия представит свою стратегию действий в борьбе с фейковыми новостями.
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