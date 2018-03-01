Грудинин отказался от дебатов, Собчак и Жириновский договорились нарушать регламент

"То, что сейчас здесь происходит, — это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, когда у нас только по шесть минут [на выступление], необъяснимо никому", — заявил Грудинин в своем заключительном слове.
По его словам, руководство телеканалов проигнорировало обращение кандидатов с просьбой изменить формат дебатов. "Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы (кандидаты. — "Ведомости") спорили один на один, взяли, сделали из этих так называемых дебатов шоу и занимаетесь только одним — тем, что вы портите отношение к президентским выборам", — пояснил кандидат от КПРФ.
"Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган", — подчеркнул Грудинин, после чего покинул студию.
В Instagram он вызвал на дебаты действующего президента и кандидата в президенты Владимира Путина. "Владимир Владимирович, очевидно, что первые два места [на выборах] займем мы с Вами. Так давайте же проявим уважение к избирателям и проведем для них настоящие выборы с настоящими дебатами", — написал Грудинин. Путин, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца, стал единственным кандидатом, отказавшимся от участия в дебатах.
Уход Грудинина стал вторым инцидентом на дебатах кандидатов в президенты. Накануне во время дебатов на телеканале "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский несколько раз оскорбил Ксению Собчак, выдвигающуюся от "Гражданской инициативы". В ответ Собчак облила его водой из стакана.
Ранее руководитель избирательного штаба Ксении Собчак Тимур Валеев рассказал газете "Ведомости", что Павел Грудинин, Собчак и Владимир Жириновский договорились нарушать навязанный им формат дебатов: они будут вступать в полемику друг с другом, хотя официальный сценарий этого не предусматривает. Такая договоренность была достигнута 27 февраля после записи дебатов на ОТР и стала ответом кандидатов на неудачный, с точки зрения кандидатов, формат: семь человек должны дебатировать одновременно, при этом они не общаются между собой, а лишь отвечают на вопросы ведущего. Кандидаты также выражали недовольство навязанными темами дебатов и временем трансляции.
"Это единственное, что мы можем, — говорит Валеев. — По закону ни один канал не может вырезать ни секунды, даже если это идет в записи, поэтому кандидаты могут, договорившись друг с другом, менять формат и даже задавать друг другу вопросы. Если они будут все вместе оппонировать ведущему, у него не будет никаких шансов".
Реализовывать согласованную стратегию участники начали уже в ходе следующего раунда дебатов на "Первом канале" (записывались 27 февраля, в эфир вышли утром 28 февраля), где дружно заявили о несогласии с предложенным форматом.
"Вы нам указываете, какие темы, где стоять… Может, мы хотим друг с другом дебатировать, это не дебаты, это школьный урок: ты скажи, ты скажи", — возмущался Жириновский. Собчак заявила, что настаивает на прямом эфире и переводе дебатов в вечерний прайм-тайм. Грудинин игнорировал заявленную тему дебатов: у его избирателей вопросов по внешней политике вообще нет, зато они спрашивают, как бороться с бедностью, сообщил он. Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин говорит, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже подал в комиссию официальное обращение по поводу имитации теледебатов.
Грудинин отказался от дебатов, Собчак и Жириновский договорились нарушать регламент
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