Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что убийство Аркадия Бабченко организовала Россия. По мнению главы кабмина, в Москве не простили журналисту его взглядов.
Volodymyr Groisman
© DELFI / Kiril Čachovskij

Гройсман прокомментировал совершенное в Киеве преступление в своем Facebook. К сообщению он прикрепил скриншот последнего поста Бабченко в соцсети, в котором тот вспомнил, как 29 мая 2014 из-за перегруза не сел в вертолет, разбившийся в тот же день на востоке Украины. "Мне повезло. Второй день рождения, получается", - резюмировал журналист.

"10 часов назад он написал о своем втором дне рождения. И вот его убили. Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", - написал Гройсман. Бабченко он назвал "настоящим другом Украины", который "рассказывал миру правду о российской агрессии".

Предположение о том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, ранее высказал и глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин.

Министр напомнил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз. "Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину, и, конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - сказал глава МИД.

На том же заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что Киев может обвинить Россию в убийстве Аркадия Бабченко. "Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого... Что бы ни происходило на Украине, российский след - это универсальный тезис", - подчеркнул российский дипломат, слова которого приводило ТАСС.

Аркадий Бабченко был убит накануне в своем доме на Никольско-Слободской улице Киева вечером 29 мая. Убийца ждал журналиста в подъезде его дома. Киллер три раза выстрелил жертве в спину. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Уголовное дело в связи с убийством Бабченко возбудили как полиция Украины, так и Следственный комитет РФ. В Киеве заявили, что основной версией произошедшего может быть профессиональная деятельность убитого.

Следствие в Киеве продолжается. Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко. Изображение выложил на странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

NEWSru.com
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