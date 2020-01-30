Товарным знаком может стать и словосочетание Skolstrejk för klimatet (по-шведски - "школьная забастовка ради климата") с плаката, который сопровождает Грету на большинстве акций в защиту климата. "Мое имя и название Fridays for Future постоянно используют в коммерческих целях безо всякого согласия. Это происходит, к примеру, в маркетинге, при продаже продукции и сборе денег людьми якобы от моего имени или от имени движения", - объяснила активистка.

Грета называет регистрацию торговой марки вынужденной



Регистрация в качестве торговой марки позволит Грете Тунберг предпринимать юридические шаги для борьбы с неправомерными действиями. "Уверяю, ни я, ни другие участники школьных забастовок абсолютно не заинтересованы в товарных знаках. Но, к сожалению, это необходимо сделать", - добавила шведская школьница.

По данным немецкой газеты Die Zeit, заявку на регистрацию упомянутых ею имен и названий в ведомство ЕС по защите интеллектуальной собственности Тунберг подала еще в декабре 2019 года.