Любому желающему выбрать местом уплаты налогов Грецию новое консервативное правительство готово простить все налоги с заработанного за границей в обмен на единовременный платеж в 100 тысяч евро в год плюс по 20 тысяч за каждого члена семьи. Для этого достаточно провести в стране 183 дня в год и вложить полмиллиона евро в недвижимость, греческие облигации или акции.
За полтора миллиона инвестиций ежегодный платеж уменьшается вдвое, а за 3 млн евро — и вовсе до 25 тысяч в год.
"Налоговые послабления рассчитаны на срок до 15 лет и включают отмену налога на наследство, полученное за пределами Греции", — цитирует Рейтер высокопоставленного греческого чиновника.
По его словам, закон гарантирует стабильность налогового режима: "Если вы получили льготу по этой программе, она ваша. Никакое будущее правительство не сможет ее отнять".
Таким образом Греция надеется привлечь богатых людей и оживить экономику за счет их денег. Она рассчитывает выманить крупных бизнесменов и обладателей солидных состояний с небольших Мальты и Кипра и бросить вызов северным колониям иностранных богачей в Лондоне, Женеве и Люксембурге.
Греции как никогда нужны деньги. Всего несколько лет назад она оказалась на краю обрыва и спаслась лишь благодаря кредитам ЕС и МВФ на четверть триллиона евро. Чтобы отдавать их, Греции еще полвека придется жить, затянув пояса.
Новое правительство рассчитывает, что богатые люди привезут не только семьи, но и бизнес, для которого власти тоже припасли пару приятных сюрпризов. Налог на прибыль планируется снизить до 24% с нынешних 28%, а налог на дивиденды — до 5% с 10%.
Кроме того, опционы на акции будут облагаться налогом единожды, при их реализации, по ставке 15% и не будут считаться доходом до этого момента. Это должно понравиться компаниям новой экономики, которые активно используют опционы для поощрения и оплаты основателей и сотрудников, и топ-менеджерам компаний традиционных секторов.
Консерваторы рассчитывают, что все это поможет вернуть в Грецию мозги и кошельки, покинувшие страну в период затяжного кризиса и череды социалистических экспериментов левых правительств.
Греция серьезно обеднела за последние десятилетия. Из середняков среди 28 стран ЕС она сползла в тройку беднейших.
Из всех стран Евросоюза только Греция и Кипр до сих пор не восстановились после мирового финансового кризиса десятилетней давности: размер их экономики в пересчете на душу населения по-прежнему меньше, чем в докризисном 2008 году.
Правительство рассчитывает, что все налоговые инициативы парламент утвердит до конца ноября.
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