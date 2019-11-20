Власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должны быть созданы "центры отъезда и идентификации", заявил представитель правительства республики на пресс-конференции в среду, 20 ноября.
Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о лагерях, которые беженцам запретят покидать, отмечает агентство dpa. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.
Лагеря для мигрантов на греческих островах неоднократно критиковали за переполненность, которая только ухудшает санитарные условия жизни беженцев. В сентябре в лагере "Мориа" на острове Лесбос несколько раз вспыхивали пожары.
В Евросоюзе действует Дублинское соглашение, согласно которому рассматривать прошения иностранцев об убежище должна первая же страна ЕС, в которую въехал претендент.
Восемь стран ЕС близки к нарушению пакта о стабильности евро
Оценив проекты бюджета всех 19 стран еврозоны,...
Израиль обстрелял иранские объекты в Сирии. Россия резко против (2)
Израиль заявляет, что нанес десятки ударов по...
Греция закроет три крупнейших лагеря для беженцев
Вместо лагерей на островах Лесбос, Самос и Хиос...
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине (2)
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего...
США до сих пор не перечислили Украине 35 млн долларов военной помощи (4)
Пентагон отказался назвать причину задержки, но...
TOP новостей
Министерство рассматривает отказ от дополнительных выходных для родителей (27)
Индра, воспитывающая одного ребенка, после Нового года...
Президент Литвы о нежелании правящих повышать пенсии: пусть скажут об этом людям в лицо (96)
После того как парламентский комитет по бюджету и...
"Меня не убедило": в справке ДГБ Литвы Розова ничего угрожающего не нашла в Сейме Литвы опросили Розову и Томашевского (9)
Парламентский Комитет по национальной безопасности и...
Правящие Литвы предлагают новые налоги, но отказываются от миллионов (30)
В последние годы государственные предприятия...
Такой бюджет нам не нужен! Президент объяснил, в каком случае не сможет его подписать (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не...