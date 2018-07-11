Власти страны обвинили российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях. В российском МИДе пообещали зеркально ответить на решение Афин.
Atėnai, Graikija
© Vida Press

Греция высылает двух российских дипломатов, еще двум дипломатам отказано в разрешении въехать в страну. Как сообщила в среду, 11 июля, газета "Катимерини", их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства. В греческом МИД и российском посольстве в Афинах отказались комментировать это сообщение на запрос агентства Reuters. В российском МИДе пообещали зеркально ответить на решение греческих властей.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается соглашения между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией о названии этого государства.

Действия греческих властей обусловлены также расширением российского влияния в Греции, которое помимо прочего связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества, отмечает газета. Речь идет о попытках оказания влияния через денежные вознаграждения на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также о том, чтобы заручиться влиянием на горе Афон.

Deutsche Welle
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