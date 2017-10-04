Греция выдаст США россиянина по делу об отмывании $4 млрд через биткоины

В гостиничном номере на курорте Халкидики, где в июле во время отпуска

был задержан Винник, нашли компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты. Греческий суд также постановил выдать США вещи, изъятые у 38-летнего Винника после задержания, передает РИА "Новости".

38-летний Винник уже обжаловал это решение в Верховном суде Греции. "Суд принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции Винника, но мы его обжалуем в Верховный суд Афин. Поэтому принятое сегодня не окончательное", — сказал "Интерфаксу" адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

Власти США обвиняют Александра Винника в организации электронной площадки для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой, с помощью которых он предположительно отмывал финансовые средства.

Американские органы юстиции также пришли к выводу, что Винник использовал площадку, носившую название ВТС-е, для похищения личных данных и помогал отмывать доходы различных криминальных организаций по всему миру, в том числе полученные от контрабанды наркотиков. Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым в США, составляет 20 лет лишения свободы.

Россия также добивается экстрадиции Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере. На родине ему вменяется в вину хищение более 600 тысяч рублей (около 8800 евро) у неназванной компании. Греческий суд рассмотрит и российский запрос об экстрадиции Винника. Адвокаты обвиняемого сообщили, что Винник не будет обжаловать экстрадицию в Россию, если суд примет такое решение. Дата слушаний по российскому запросу пока не назначена.

Биткоины — виртуальная валюта, выпуск которой никем не регулируется. Компьютеры по всему миру, не управляемые единым центром, должны решить сложную математическую задачу. За ее решение они получают биткоины.

Как сообщалось, накануне испанский суд постановил экстрадировать в США арестованного в апреле этого года 36-летнего россиянина Петра Левашова, которого в США обвиняют в создании обширной ботнет-сети для рассылки спама. Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии, который собирал информацию об оппозиционных партиях для "Единой В "ЕР" отрицают, что Левашов работал на партию.