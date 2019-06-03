Министр миграционной политики Греции Димитрис Витсас в воскресенье, 2 июня, потребовал переселить соискателей статуса беженца в другие европейские страны. По мнению Витсаса, чьи слова приводит Welt am Sonntag, Греция может ежегодно рассматривать не более 20 тысяч запросов, однако в 2018 году таковых было около 60 тысяч. Изучение запросов должно быть перераспределено между всеми странами-членами Евросоюза, полагает греческий министр. "Если страна, где беженцы пересекают границу ЕС, уже рассмотрела определенное количество заявлений, следующие запросы должны переходить к другим странам. И эти беженцы должны быть переселены в те страны", - заявил Витсас.
Димитрис Витсас отверг подозрения, что греческие ведомства работают недостаточно эффективно. "Правительство Греции делает все возможное", - заявил он. Министр указал, что ситуация превышает возможности страны. "Мы же не несем ответственность за нынешнее тяжелое положение с беженцами", - добавил Витсас. Он также обвинил Брюссель в том, что ЕС оставил Грецию один на один с проблемой. "Я считаю, что политика ЕС ограничена национальными интересами", - полагает Димитрис Витсас, что является "большой проблемой".
В мае 2019 года Греция вновь зафиксировала существенно большее количество мигрантов, прибывших из Турции. По данным ООН и греческой береговой охраны, с 1 по 26 мая в страну прибыло около 1300 человек, из них две трети - через Эгейское море, прочие - наземным путем.
В марте 2016 года ЕС договорился с правительством Турции, что мигранты, которые незаконно попали на греческие острова, могут быть высланы обратно в Турцию. В 2015 году в Грецию через Турцию попало 857 тысяч беженцев. В 2018 году их число снизилось примерно до 50 тысяч. Однако лагеря для беженцев на ряде греческих островов, включая Лесбос и Кос, остаются переполненными. Для их разгрузки правительство Греции регулярно перевозит беженцев на материковую часть страны.
Порошенко планирует стать не депутатом, а "отцом нации"
Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей...
Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Верховную Раду Украины
Экс -лидер "Правого сектора", внефракционный народный...
Скончался Семен Розенфельд, последний выживший в восстании в Собиборе
Утром в понедельник, 3 июня, в возрасте 96 лет скончался...
Boeing обнаружил 148 дефектных деталей в своих самолетах
Некачественные детали установлены более чем в 300...
ВИДЕО: в Венеции круизный лайнер столкнулся с теплоходом
Круизный лайнер MSC Opera врезался в пассажирский теплоход...
TOP новостей
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (115)
Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...
Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (4)
11 мая стало известно, что главный приз за лучший...
Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам
В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...
Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (2)
Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...
В Вильнюсе открыт еще один магазин сети Lidl (1)
3 июня в Вильнюсе по случаю 3-его дня рождения сети Lidl был...