Министр миграционной политики Греции Димитрис Витсас в воскресенье, 2 июня, потребовал переселить соискателей статуса беженца в другие европейские страны. По мнению Витсаса, чьи слова приводит Welt am Sonntag, Греция может ежегодно рассматривать не более 20 тысяч запросов, однако в 2018 году таковых было около 60 тысяч. Изучение запросов должно быть перераспределено между всеми странами-членами Евросоюза, полагает греческий министр. "Если страна, где беженцы пересекают границу ЕС, уже рассмотрела определенное количество заявлений, следующие запросы должны переходить к другим странам. И эти беженцы должны быть переселены в те страны", - заявил Витсас.

Димитрис Витсас отверг подозрения, что греческие ведомства работают недостаточно эффективно. "Правительство Греции делает все возможное", - заявил он. Министр указал, что ситуация превышает возможности страны. "Мы же не несем ответственность за нынешнее тяжелое положение с беженцами", - добавил Витсас. Он также обвинил Брюссель в том, что ЕС оставил Грецию один на один с проблемой. "Я считаю, что политика ЕС ограничена национальными интересами", - полагает Димитрис Витсас, что является "большой проблемой".

В мае 2019 года Греция вновь зафиксировала существенно большее количество мигрантов, прибывших из Турции. По данным ООН и греческой береговой охраны, с 1 по 26 мая в страну прибыло около 1300 человек, из них две трети - через Эгейское море, прочие - наземным путем.

В марте 2016 года ЕС договорился с правительством Турции, что мигранты, которые незаконно попали на греческие острова, могут быть высланы обратно в Турцию. В 2015 году в Грецию через Турцию попало 857 тысяч беженцев. В 2018 году их число снизилось примерно до 50 тысяч. Однако лагеря для беженцев на ряде греческих островов, включая Лесбос и Кос, остаются переполненными. Для их разгрузки правительство Греции регулярно перевозит беженцев на материковую часть страны.