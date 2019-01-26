Греческий парламент ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

В поддержку соглашения со Скопье высказались 153 греческих парламентария. Для ратификации соглашения достаточно было простого большинства голосов присутствующих в зале депутатов, однако премьер-министр Алексис Ципрас поставил цель ратифицировать документ минимумом в 151 голос в однопалатном главном законодательном органе.

Правительству удалось набрать 153 голоса в пользу ратификации документа за счет 145 голосов депутатов правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и восьми оппозиционных и независимых парламентариев. Одобрению соглашения предшествовали два дня бурных дебатов по документу в постоянном комитете по национальной обороне и иностранным делам греческого парламента. Затем его три дня обсуждали на пленарном заседании.

Представители правящей партии СИРИЗА доказывали, что это соглашение - единственно правильное и возможное в данных условиях, а оппозиционные партии называли сделку "предательством интересов греков" и передачей соседней стране официального права использовать в своем названии слово "Македония", принадлежащего исключительно греческой истории и культуре.

Выступивший в дебатах премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил мнение, что день ратификации соглашения будет записан в истории как начало новой эпохи на Балканах - современной, европейской, демократической и мирной. По его словам, с помощью заключенного соглашения со Скопье "Греция возвращает себе то, что ей принадлежит - историю, символы, традиции и наследие древнегреческой Македонии", а "Северная Македония становится другом и союзнической страной".

Премьер подчеркнул, что Греция не передает соседней стране право называть свой язык македонским, так как "не было македонского языка, чтобы его передать, [древнегреческий философ] Аристотель обучал [царя Македонии и великого полководца] Александра Македонского на греческом языке, а не на македонском языке". "Не было у нас и македонской национальности, которую мы якобы передаем, так как македонцы, которые живут в северной Греции, являются греками", - подчеркнул Ципрас.

Это был заключительный этап ратификацией греческой стороной этого соглашения. Таким образом, Македония, ранее ратифицировавшая договор, будет официально переименована в Северную Македонию, что позволит завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет.

Напомним, Греция категорически выступала против названия Республика Македония, поскольку одна из греческих областей также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония".

30 сентября в Македонии прошел референдум по вопросу об утверждении соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нем поддержали идею о переименовании страны, но из-за низкой явки примерно в 37% при необходимом пороге в 50% ЦИК признал референдум не состоявшимся.

Однако плебисцит носил рекомендательный характер, и затем вопрос о переименовании страны и внесении соответствующих поправок в конституцию был вынесен на рассмотрение парламентариев. 11 января депутаты Собрания (парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики.