По сути, это означает признание самой ПЦУ, основанной при активном участии тогдашнего украинского президента Петра Порошенко и вопреки позиции Московского патриархата. Элладская церковь стала первой из поместных православных церквей, которая пошла на такой шаг.

Собор, состоящий из 80 епископов, принял соответствующее решение в ответ на просьбу патриарха Константинопольского Варфоломея, поддержанную главой Греческой церкви архиепископом Афинским Иеронимом, который лично включил этот вопрос в повестку дня собора и специально продлил его работу на один день, говорится на сайте газеты "Катимерини".

С точки зрения канонического права, окончательно признание можно будет признать состоявшимся после того, как архиепископ Иероним помянет митрополита Епифания во время литургии.

Митрополит Яннинский Максим подтвердил агентству РИА Новости, что собор "признал право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать [главу ПЦУ митрополита Епифания]".

На вопрос корреспондента, будет ли Греческая церковь фактически поминать Епифания, митрополит Максим ответил: "Мы решили, что архиепископ имеет право поминать, значит, он это будет делать".

Реакция Киева и Москвы

"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными Церквами во всех сферах", - написал в своем "Фейсбуке" глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По сообщениям из Киева, в скором будущем можно ожидать приезда в Афины митрополита Епифания для сослужения с архиепископом Иеронимом.

"Итак, решение Элладской церкви - одобрить предложение архиепископа Иеронима о признании ПЦУ. Несмотря на просьбы ряда иерархов воздержаться от немедленного принятия решения. Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской православной церкви", - заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, очередное заседание Синода состоится в скором времени.

11 октября 2018 года Синод Вселенского Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей в храме Святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии (грамоту о независимости) новой украинской церкви, учрежденной на объединительном соборе 15 декабря. 6 января томос о ее автокефалии был вручен главе этой церкви Епифанию (Думенко).

Эти действия Константинополя были резко раскритикованы Русской православной церковью и стали причиной разрыва ее отношений со Вселенским престолом.

По последним данным, УПЦ Московского патриархата располагает примерно 12 тысячами, а автокефальная ПЦУ - 7 тысячами приходов.

Греческие раздумья

Греческая церковь является одной из крупнейших православных церквей мира и пользуется статусом государственной церкви в Греции.

Дискуссии о возможном признании Украинской церкви продолжались в ней с начала этого года, когда были созданы две специальные комиссии, призванные изучить этот вопрос и представить свои выводы синоду.

Отчеты этих комиссий были заслушаны на заседании синода Греческой церкви в августе этого года. Они носили положительный для Украинской церкви характер и констатировали право Константинополя провозглашать автокефалии новых поместных церквей.

Тогда синод постановил, что вопросы, связанные с признанием Украинской церкви, имеет право решать предстоятель Греческой церкви, архиепископ Афинский Иероним, который решил обсудить этот вопрос со всеми иерархами своей церкви на заседании собора в октябре.

Первое признание

Отныне все препятствия для установления церковного общения между Греческой и Украинской церковью устранены. Это имеет огромное значение для ПЦУ, в том числе и из-за того, что в Греции расположены известные в церковном мире православные учебные заведения.

То, что первой церковью, признавшей ПЦУ, станет именно Греческая, прогнозировали многие наблюдатели.

Так, именно ее называл в числе возможных "первопроходцев" в этом вопросе экзарх Вселенского патриарха архиепископ Памфильский Даниил, который принимал непосредственное участие в предоставлении ПЦУ автокефалии.

Предстоятели Украинской и Греческой церквей уже встречались: это произошло в июне этого года в Стамбуле на праздновании в честь дня небесного покровителя Вселенского патриарха Варфоломея.

Будет ли раскол?

Сторонники ПЦУ считают первое признание важным шагом: с их точки зрения оно способно открыть путь для дальнейшего признания Украинской церкви другими церквями. В этом контексте в Киеве чаще всего называют Кипрскую и Румынскую церкви, которые уже рассматривали вопрос признания ПЦУ, но отложили принятие окончательного решения на более позднее время.

Русская православная церковь последовательно протестует против признания Украинской церкви другими церквями.

Руководитель отдела внешнецерковных связей РПЦ митрополит Иларион в июле этого года посещал Грецию и после этого визита заявил, что "если бы даже сейчас одна или две церкви признали новосозданную структуру, это лишь углубило бы возникшее разделение".

"Более того, в случае признания ПЦУ одной поместной церковью разделение наверняка возникнет внутри самой этой церкви, потому что значительная часть иерархии не согласится с таким решением", - добавил митрополит Иларион.

Примерно такие же прогнозы в сентябре этого года давал один из влиятельнейших иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, пребывающей в духовном единстве с РПЦ, митрополит Запорожский Лука.

"Даже если синодом или собором архиереев той или иной православной церкви под давлением и будет принято положительное решение в отношении признания ПЦУ, то внутри этой же церкви обязательно найдется достаточное количество здравомыслящих архиереев, духовенства и мирян, которые останутся верны каноническому церковному устройству. Эти люди ни за что не примут признание ПЦУ и перестанут поминать тех предстоятелей и архиереев, которые ее признали", - написал он в своем Телеграм-канале.

Против воли РПЦ

Православную церковь Украины создали на объединительном соборе, который прошел в Киеве в декабре прошлого года. В ее рядах объединились представители двух не признанных до того времени украинских церквей - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - а также двое из примерно 90 епископов церкви Московского патриархата.

Томос об автокефалии ПЦУ был подписан в январе этого года Вселенским патриархом Варфоломеем и тогда же вручен предстоятелю Украинской церкви митрополиту Епифанию.

Этому предшествовали несколько лет непубличных переговоров, в которых принимали участие иерархи Вселенского патриархата, представители украинского духовенства, а также политические лидеры Украины во главе с тогдашним президентом Петром Порошенко.

На протяжении всего этого времени представители Русской православной церкви резко критиковали намерения Константинополя предоставить Украинской церкви автокефалию.

Они утверждали, что создание независимой от Москвы церкви является политическим проектом тогдашнего руководства Украины, поддерживаемым недругами России. В РПЦ называли предоставление ПЦУ автокефалии вторжением Вселенского престола на каноническую территорию Русской церкви.

В конечном итоге "украинский вопрос" стал причиной разрыва отношений между Русской церковью и Константинопольским патриархатом в октябре 2014 года. Церковное общение между влиятельнейшими центрами мирового православия до сих пор не возобновлено.