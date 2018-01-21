Она осуждена за преступления, совершенные во время пребывания в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). В частности, женщину обвиняли в участии в нападении на сотрудников иракских правоохранительных органов.
По данным издания Der Spiegel, осужденной является Ламиа К., одна из четырех гражданок Германии, задержанных иракскими войсками после освобождения Мосула. Кроме нее были задержаны дочь Ламии, а также школьница из Саксонии и уроженка Чечни. До отъезда в Ирак Ламиа К. жила в немецком городе Мангейме, где обратила на себя внимание немецких правоохранительных органов исламистскими постами в интернете. В 2014 году она вместе с дочерью через Турцию уехала в Сирию, в зону контролируемую ИГ, а оттуда перебралась в Мосул.
По информации издания Die Zeit, после задержания Ламиа К. во время встречи с представителями немецких спецслужб пыталась произвести впечатление наивной женщины, последовавшей в ИГ за возлюбленным. Однако как немецкие, так и иракские следователи считают, что она была "убежденной и преданной" сторонницей ИГ.
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