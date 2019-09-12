Гражданин РФ получил пять лет тюрьмы за шпионаж против Эстонии

Как следует из судебного решения, пятого мая этого года Полиция безопасности (КаПо) Эстонии задержала гражданина России (А.А.). Прокуратура предъявила ему обвинения в совершении направленных против Эстонской Республики действий ненасильственного характера.

Дело рассматривалось в рамках согласительного производства, и 29 августа Харьюский уездный суд признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Также у мужчины конфисковали полученную в результате виновного деяния прибыль в размере 1300 евро.

Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сказал Defli, что на настоящий момент более подробно комментировать дело не представляется возможным.

Судебный процесс был закрытыми.

После появления в СМИ информации о приговоре российскому гражданину, которого приговорили к пяти годам за шпионаж, посольство России в Эстонии сообщило, что направило эстонским властям запрос.

Посольство запросило у эстонских властей дополнительные сведения по поводу предъявленных российскому гражданину обвинений.

"Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции", — сообщило посольство.