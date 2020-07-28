Границы ЕС будут закрыты для России как минимум до середины августа

"Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС. В целом же список, в который сейчас входят 13 стран, может быть не только не расширен, но даже сокращен.

"За последние две недели, как мы видим, события развиваются в мире не самым лучшим образом. Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры", - отметил собеседник ТАСС.

Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран и Китай, в отношении которого было сформулировано условие взаимности, однако Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан ЕС. В середине июля Совет ЕС сократил список до 12 стран (не считая Китай), исключив Сербию и Черногорию. Таким образом, на данный момент разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая.

Документ носит рекомендательный характер: государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из "белого списка", но не должны открываться для не включенных в него стран. При этом в число стран, оставшихся за пределами списка, попала не только Россия, но также Бразилия и США, которые до сих пор остаются общемировыми рекордсменами по числу заражений коронавирусом.