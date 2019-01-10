Отмечается, что в районе села Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных Сил Украины) и села Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное боевикам оккупированных районов Луганской области) обнаружен тайник, который был обустроен диверсионно-разведывательными группами противника.

"В нем хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.

Ранее в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Генпрокуратуры нашли мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель", изготовленные в России.

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Кроме того, в НАТО заявили, что у них есть большой объем информации, которая доказывает присутствие войск РФ в Донбассе.

В июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских систем и 7 реактивных систем залпового огня.

Россия отрицает свое участие в боевых действиях на востоке Украины, поставки оружия, военной техники и денежного обеспечения тех, кто воюет против Украины, – так же, как сперва отрицала присутствие своих военных в Крыму во время аннексии полуострова.