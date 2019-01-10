Сотрудники Генпрокуратуры Украины задокументировали факты финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
© DELFI / Domantas Pipas

Отмечается, что в районе села Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных Сил Украины) и села Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное боевикам оккупированных районов Луганской области) обнаружен тайник, который был обустроен диверсионно-разведывательными группами противника.

"В нем хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация", - говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Минобороны Украины: Россия готовится обвинить Украину в организации терактов  (24)
Пьяный боевик напал на автомобиль ОБСЕ  (30)

В ГПУ отметили, что полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.

Ранее в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Генпрокуратуры нашли мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель", изготовленные в России.

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Кроме того, в НАТО заявили, что у них есть большой объем информации, которая доказывает присутствие войск РФ в Донбассе.

В июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских систем и 7 реактивных систем залпового огня.

Россия отрицает свое участие в боевых действиях на востоке Украины, поставки оружия, военной техники и денежного обеспечения тех, кто воюет против Украины, – так же, как сперва отрицала присутствие своих военных в Крыму во время аннексии полуострова.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украина подтвердила смерть заключенного россиянина, воевавшего на стороне "ЛНР" (25)

Дрогобычская местная прокуратура подтвердила гибель...

Глава МВД Украины: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой (31)

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что...

Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает "ДНР" и "ЛНР" (66)

Россия, признав самопровозглашенные Луганскую и...

В мире

Встреча Трампа с лидерами Конгресса по вопросу о шатдауне завершилась безрезультатно (2)

Как сообщили журналистам спикер Палаты представителей...

Астролог спрогнозировал судьбу Крыма: разгорится "война креста и полумесяца" (8)

Россия с 2025 года начнет рассыпаться на округи и области,...

В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ (12)

Украинские активисты, живущие в Британии, вечером 9...

ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе (16)

Сотрудники Генпрокуратуры Украины задокументировали...

Минобороны ЦАР заявило о возможности появления в стране российской военной базы (2)

Соглашение о военном сотрудничестве...

TOP новостей

С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (44)

В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...

После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (11)

Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...

Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)

51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...

Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)

Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...

Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю

Известные литовские политологи возмущены действиями...