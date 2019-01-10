Отмечается, что в районе села Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных Сил Украины) и села Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное боевикам оккупированных районов Луганской области) обнаружен тайник, который был обустроен диверсионно-разведывательными группами противника.
"В нем хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.
Ранее в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Генпрокуратуры нашли мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель", изготовленные в России.
Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Кроме того, в НАТО заявили, что у них есть большой объем информации, которая доказывает присутствие войск РФ в Донбассе.
В июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских систем и 7 реактивных систем залпового огня.
Россия отрицает свое участие в боевых действиях на востоке Украины, поставки оружия, военной техники и денежного обеспечения тех, кто воюет против Украины, – так же, как сперва отрицала присутствие своих военных в Крыму во время аннексии полуострова.
Встреча Трампа с лидерами Конгресса по вопросу о шатдауне завершилась безрезультатно (2)
Как сообщили журналистам спикер Палаты представителей...
Астролог спрогнозировал судьбу Крыма: разгорится "война креста и полумесяца" (8)
Россия с 2025 года начнет рассыпаться на округи и области,...
В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ (12)
Украинские активисты, живущие в Британии, вечером 9...
ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе (16)
Сотрудники Генпрокуратуры Украины задокументировали...
Минобороны ЦАР заявило о возможности появления в стране российской военной базы (2)
Соглашение о военном сотрудничестве...
TOP новостей
С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (44)
В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...
После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (11)
Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...
Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)
51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...
Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)
Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...
Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю
Известные литовские политологи возмущены действиями...