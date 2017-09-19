Фактический лидер Мьянмы впервые публично прокомментировала ситуацию в штате Ракхайн с момента обострения кризиса в августе.

"Я понимаю, что многие наши друзья по всему миру обеспокоены сообщениями о сожженных деревнях и толпах беженцев", - сказала Аун Сан Су Чжи, выступая перед парламентом Мьянмы.

По ее словам, власти намерены тщательно разобраться в ситуации и выслушать все поступающие аргументы и контраргументы.

Она также добавила, что международное сообщество должно быть в курсе тех действий, которые предпринимают власти Мьянмы для решения кризиса.

Почему обострилась ситуация?

Новый виток политического кризиса в штате Ракхайн начался после нападений на полицейские участки в конце августа, жертвами которых стали 12 сотрудников правоохранительных органов страны.

Власти обвинили в нападениях вооруженную группировку "Армия спасения рохинджа" (Arsa).

Мусульмане-рохинджа жалуются на то, что их ущемляют в правах и отказывают в предоставлении гражданства, однако руководство страны говорит, что большинство из них - нелегальные иммигранты из соседней Бангладеш.

После нападений в штат Ракхайн были направлены военные. Начали поступать сообщения о жестоком обращении с местными жителями и огромных потоках беженцев в Бангладеш. В ООН действия армии Мьянмы назвали "классическим примером этнических чисток".

Беженцы утверждают, что военные сжигают их деревни и преследуют их. Однако власти страны говорят, что мусульмане сами поджигают свои дома.

Что еще сказала Аун Сан Су Чжи в своей речи?

С 5 сентября в штате Ракхайн не наблюдалось никаких конфликтов и не проводилось никаких операций.

Большинство мусульман решили остаться в стране, и это указывает на то, что ситуация может быть не такой напряженной.

Необходимо поговорить как с мусульманами-беженцами, так и с теми, кто решил остаться, чтобы определить причину кризиса.

В последние годы правительство прилагало усилия для улучшения жизни мусульман в Мьянме. В частности, в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Все, кто решил бежать в Бангладеш, смогут вернуться, пройдя необходимую проверку.

Как была воспринята парламентская речь?

Аун Сан Су Чжи по-прежнему пользуется широкой поддержкой в стране, где ей пришлось долгое время быть политической заключенной.

Однако ее речь уже вызвала критические комментарии. В первую очередь из-за того, что она не затронула тему насилия со стороны военных.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Мьянме Джона Фишер, государственный советник, судя по ее выступлению, "либо оторвалась от реальности, либо намеренно не видит ее".

По словам Фишера, есть большие сомнения в том, что власти Мьянмы действительно улучшают ситуацию в штате Ракхайн, и у местных жителей по-прежнему нет равного доступа к здравоохранению и образованию.

Обещание позволить беженцам вернуться также вызывает сомнения, так как многие из них не имеют требуемых документов, отмечает Фишер.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Хэд, работающий в Бангладеш, также сомневается в заявлениях властей о том, что операции в приграничном штате были прекращены 5 сентября. Он говорит, что сам видел сгоревшие деревни уже после этой даты.

Какова позиция Мьянмы?

Хотя Аун Сан Су Чжи фактически возглавляет страну, основная власть в штате Ракхайн принадлежит военным, ответственным за контроль над ситуацией.

Сами военные уверяют, что целью операции в западном штате является борьба с боевиками и она не направлена против гражданских лиц.

Ранее Аун Сан Су Чжи заявляла, что реальная ситуация с рохинджа была искажена "огромным айсбергом дезинформации", а обстановка накалялась из-за ложных новостей, продвигающих интересы террористов.