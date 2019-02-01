Соединенные Штаты придерживались договора более 30 лет, однако Вашингтон не намерен оставаться "связанным условиями" документа "в то время как Россия намеренно искажает свои действия", говорится в заявлении Белого дома. Союзники по НАТО "полностью поддерживают" позицию США, понимая "риски для контроля над вооружениями, которые несет игнорирование нарушений договора", подчеркивает Белый дом. Контроль над вооружениями должен быть "проверяем и осуществим", утверждается в документе.
Почему США приостановили свое участие в ДРСМД
2 февраля истекает срок ультиматума, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8).
По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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