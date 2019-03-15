Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все сотрудники американской дипломатической миссии в Венесуэле покинули эту страну. Глава Госдепартамента назвал эту меру временной.
Karakasas, Venesuela
© Reuters / Scanpix

Заявление Помпео было опубликовано в четверг, вскоре после того, как из Каракаса в США вылетели все работавшие в посольстве дипломаты. Флаг США, ранее развевавшийся над зданием дипмиссии в Каракасе, был снят с флагштока.

"Я знаю, что это тяжелый для них момент", – сказал Помпео, имея в виду дипломатов, – Они полностью посвятили себя нашей миссии, поддерживая стремление венесуэльцев жить в демократической стране и создавать лучшее будущее для своих семей".

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Помпео добавил, что сотрудники венесуэльской дипмиссии продолжат работать удаленно, помогая доставлять в страну гуманитарную помощь и "поддерживая демократические силы, которые отважно сопротивляются тирании".

По словам госсекретаря, правительство США по-прежнему поддерживает венесуэльский народ и временного президента страны Хуана Гуайдо. Помпео добавил, что сотрудники посольства вернутся в Венесуэлу, "как только начнется переход к демократии".

В четверг в Госдепартаменте сообщили об аннулировании 340 американских виз, ранее выданных гражданам Венесуэлы. Визы, в том числе – отозвали визы у более чем 100 бывших венесуэльских дипломатов и членов их семей. Пресс-секретарь Госдепартамента Роберт Палладино рассказал журналистам, что с конца прошлого года США аннулировали более 600 виз, выданных гражданам Венесуэлы. Кроме того, Палладино призвал всех американцев, которые сейчас находятся в Венесуэле, покинуть эту страну.

В ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь Госдепартамента также предостерег сторонников Мадуро от возможного преследования президента Хуана Гуайдо.

"Голос Америки"
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