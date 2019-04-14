В интервью "Голосу Америки" Майк Помпео сказал, что, несмотря на все попытки Николаса Мадуро удержаться у власти, жители Венесуэлы уже высказали свое мнение, с которым нужно считаться.

"Мадуро и его приспешники уничтожили эту страну… Поэтому венесуэльцы не хотят видеть его вновь (у власти). Они предоставили полномочия Национальной ассамблее… и Хуану Гуайдо для установления подлинной демократии и процветания в Венесуэле. Это исторически очень богатая страна, в которой живет народ, готовый много и упорно работать… Им нужен лидер, который сможет бороться с коррупцией, который не будет передавать власть кубинцам или требовать российского вторжения", ­– подчеркнул Помпео.

Отвечая на вопрос о новой стратегии, которой придерживаются Соединенные Штаты при разрешении венесуэльского кризиса, Майк Помпео отметил, что речь идет не только об американской стратегии, но и о "стратегии народа Венесуэлы". Эту стратегию, говорит госсекретарь, разделяют все оппозиционные группы внутри страны: венесуэльцы отказали в легитимности режиму Мадуро и предоставили полномочия парламенту для вывода страны из кризиса.

"Иногда люди думают, что Мадуро побеждает, но, на самом деле он передал все свои полномочия кубинцам и россиянам. Это слабость Мадуро, которая, в конце концов, приведет к его уходу, перезапуску демократии и экономическому подъему в Венесуэле", – сказал госсекретарь.

Комментируя вопрос о том, как венесуэльский кризис повлиял на и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой, Майк Помпео отметил безосновательность утверждений Кремля о "недопустимости американского вторжения" в Венесуэлу.

"Россияне говорят, что американцы не должны вторгаться в Венесуэлу… Это смешно слушать, потому что они сами уже вторглись (в страну) самым основательным образом. Кубинцы распоряжаются аппаратом служб безопасности. Думаю, если бы вы были военным руководителем Венесуэлы, вам было бы неловко от этого… Венесуэльцы хотят иметь свои собственные силы безопасности. Они хотят иметь собственную демократию. Они хотят, чтобы страной руководили жители Венесуэлы, а не люди с какого-то маленького острова или из России. Они хотят, чтобы страной управляли венесуэльцы… Соединенные Штаты готовы поддержать это требование", – заявил Майк Помпео.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что позиция США в отношении командования армии Венесуэлы остается неизменной:

"Мы ясно и публично дали понять, что они (военные) не должны поддерживать Мадуро, что режима больше нет… Те, кто продолжит оказывать поддержку Мадуро, столкнутся с последствиями… Военные лидеры, которые примут решение защищать народ Венесуэлы, не прогадают".

Майк Помпео добавил, что это будет принято во внимание после перехода власти в руки демократического правительства. По его словам, армейские командиры, которые причиняли насилие и наносили вред венесуэльцам, понесут ответственность за свои действия.

В воскресенье глава Госдепартамента продолжает свое турне по странам Южной Америки. Он посещает столицу Перу, где встречается с президентом и министром иностранных дел, а затем сделает короткую остановку в Колумбии, где у Майка Помпео запланировано посещение города Кукута на границе с Венесуэлой.