США и их европейские союзники по НАТО в ходе предстоящей встречи могут договориться об активизации поддержки Украине в деле ее сопротивления российской агрессии в регионе. Об этом объявил Госсекретарь США Майк Помпео.
Mike'as Pompeo
© AP / Scanpix

"Я надеюсь, что на следующей неделе, когда приедут наши коллеги по НАТО, мы сможем анонсировать новую серию действий, которые мы будем предпринимать вместе, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и в регионе в целом", – заявил Помпео на слушании в Конгрессе.

На следующей неделе в Вашингтоне пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. Союзники также отметят 70-летие альянса.

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Хотя Украина не является членом альянса, российское военное вмешательство в этой стране и аннексия Крыма в 2014 году изменило ситуацию в плане безопасности по всей Европе.

"Я не уверен, что мы уже сделали все, что в наших силах", – сказал Помпео в Конгрессе.

США, со своей стороне, помогают готовить украинских военнослужащих с тех пор, как пять лет назад начался конфликт с пророссийскими сепаратистами.

В мае Вашингтон активизировал поддержку, начав поставлять Украине военную технику, в том числе противотанковые ракеты Javelin.

В сентябре Береговая охрана также передала Украине два быстроходных патрульных катера класса Island с пулеметами 50 калибра и 25-мм палубными установками, чтобы укрепить слабые военно-морские силы страны.

Ранее в этом месяце глава Европейского командования США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Украине нужно больше помощи в деле развития ВМС, в особенности после ноябрьского инцидента в Керченском проливе, где она потеряла три судна в противостоянии с Россией.

"Я думаю, есть некоторые сферы, в которых мы можем помочь им восстановить военно-морские силы и начать поставлять им то, что они считают нужным для защиты и сдерживания агрессивных действий России", – заявил Скапаротти, выступая в Сенатском комитете по вооруженным силам.

В ноябре российская береговая охрана обстреляла и захватила три украинских судна, которые пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Помпео не уточнил, какие именно меры могут принять союзники. По его словам, США "постоянно оценивают" правильность комбинации предоставляемых ресурсов.

"Это не только видимые инструменты – оружие и боеприпасы, – но и обмен разведданными", – пояснил он.

"Голос Америки"
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