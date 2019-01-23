Обращаясь к участникам Всемирного экономического форума в Давосе посредством видеосвязи, Помпео охарактеризовал американо-российские отношения, как "противоборство".
"Мы надеемся, что Россия начнет менять свое поведение – идет ли речь о поведении в Украине или ее усилиях по оказанию влияния на выборы здесь, в США, или действиях по оказанию влияния на выборы во всем мире", – заявил Помпео.
По словам госсекретаря, действия Россия нельзя отнести к "поведению тех стран, которые хотят быть частью международного сообщества".
"Мы надеемся, что они вернутся к правильному курсу, встанут на курс, который поведет их по пути верховенства закона, порядка и свободы, – отметил госсекретарь. – Если это произойдет, то я уверен, что наши страны смогут процветать и расти рядом друг с другом".
Помпео не согласился с тем, что США и Россия должны быть постоянными соперниками.
"Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами, – сказал он. – Мы можем быть выше этого, но для этого нужно, чтобы Россия изменила свои взгляды и поведение".
Глава американской дипломатии отметил, что США и Россия являются двумя крупнейшими обладателями ядерного потенциала в мире и должны вести диалог по ядерной проблематике.
"В этом отношении Россия является грозной державой. Мы это понимаем, и поэтому нам нужно сделать все для ведения диалога, чтобы мы могли предотвратить как распространение ядерного оружия, так и опасность, связанную с обладанием ядерными вооружениями", – подчеркнул Помпео.
Он отметил, что США "восстанавливают баланс в отношениях с Китаем", а также странами-партнерами в Азии и во всем мире.
Глава американской дипломатии выразил уверенность в том, что принципы демократии, создавшие огромное богатство во всем мире, "станут движущей силой в отношениях между США и Китаем в предстоящие годы".
"Мы надеемся, что Китай будет проводить политику, сообразующуюся с ними, – добавил Помпео. – Если это произойдет, то я уверен, что наши страны смогут развиваться и процветать вместе".
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