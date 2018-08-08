

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что во вторник Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсудили ряд двусторонних вопросов.

«Госсекретарь Помпео вновь выразил решительную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, – заявила Нойерт. – Он подчеркнул, что США не признают сейчас и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма, о чем он четко заявил, когда опубликовал «Крымскую декларацию» 25 июля».

По словам представителя Госдепартамента, Помпео также приветствовал недавнее принятие Украиной законодательств об антикоррупционном суде и национальной безопасности и призвал Украину выполнить оставшиеся требования МВФ.