Помпео, сравнивая угрозы со стороны России и Китая в радиоинтервью в четверг, отметил: "У России значительно меньшая экономика, но огромный ядерный потенциал, который угрожает не только США, но и всему миру".

Он добавил, что президент Дональд Трамп ведет очень жесткую политику в отношении России и принимает такие меры для оказания давления на президента Владимира Путина и Россию, как ни одна из прошлых администраций.

"Однако мы также пытаемся найти области, где у нас есть общие интересы с Россией и Владимиром Путиным, – заявил Помпео. – Я делал это, когда был директором ЦРУ, в сфере борьбы с терроризмом. Мы пытаемся делать это в разных областях, чтобы у нас были отношения, что, как мы надеемся, дало бы нам возможность изменить природу поведения России, чтобы она прекратила ту деятельность, которая вызывает беспокойство: вмешательство в наши выборы или попытки вмешательства, действия в Украине".

"Мы пытаемся давать отпор этой деятельности и показать России, что выгода от этой деятельности не перевешивает огромные последствия, с которыми она столкнется, если будет ее продолжать", – добавил госсекретарь.

Китай же он назвал долгосрочным вызовом "по всем фронтам".

По словам Помпео, президент Трамп хочет добиться от Китая честной и взаимовыгодной торговли, и он твердо намерен достичь этой цели.

Помпео также с сожалением отметил, что Китай продолжает военную активность в Южно-Китайском море, а также хищения интеллектуальной собственности: только на этой неделе десяти китайским гражданам были предъявлены обвинения в хищениях, связанных с авиацией.

"Это не та деятельность, которой занимаются страны, действительно стремящиеся быть частью мирового сообщества, – подчеркнул госсекретарь. – И мы даем отпор Китаю по всем этим фронтам, чтобы достичь этой цели во имя американского народа".

Отвечая на вопрос о перспективах Турции как члена НАТО и о том, может ли наступить момент, когда будущее Турции как члена НАТО и союзника окажется под вопросом, Помпео сказал: "Надеюсь, что нет. Было бы печально для НАТО, для США и еще более печально для граждан Турции, если бы такое действительно случилось".

При этом отношения с Турцией он описывает как "непростые2.

"Мы надеемся, что Турция и президент Эрдоган со временем поймут, что США – более надежный партнер, чем Иран, и президенту Эрдогану следует двигаться в направлении развития отношений с США, Европой и НАТО, – сказал Помпео. – А если нам это удастся, Турция сможет стать бастионом, который будет ограждать Америку от угроз со стороны террористов в этом регионе".