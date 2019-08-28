Госсекретарь США Майк Помпео намерен работать над возвращением России в "Большую семерку" – группу промышленно развитых стран, из которой она была исключена после аннексии украинского Крыма.
Mike'as Pompeo
© AP / Scanpix

В интервью телеканалу Fox59 в Индианаполисе Помпео спросили, следует ли вновь приглашать Россию в "семерку".

"Да, президент считает так", – ответил Помпео.

"Президент считает, что именно так мы и должны поступить, – продолжил он. – Я работаю на президента. Конечно же, мы будем работать в этом направлении".

При этом он госсекретарь назвал никаких предварительных условий.

В Кремле между тем отнеслись к этим планам скептически.

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"Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли Москва провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его слова о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "семерки" по этому вопросу.

"Нет, не считаем", – сказал он.

Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что для Москвы возвращение к формату "восьмерки" не является самоцелью.

"Вместе с тем, Россия не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", – добавил он.

Тем временем, госсекретарь в нескольких других интервью в Индианаполисе заявил, что защита неприкосновенности выборов в США от возможного вмешательства России и Китая является "реальным приоритетом" администрации Дональда Трампа.

"Мы провели работу над тем, чтобы не допустить влияния на выборы в 2018 году, и мы намерены сделать то же самое в 2020 году, – пояснил он. – Это так. Есть разные страны и даже негосударственные субъекты, террористические организации, которые хотят вмешаться в американские выборы. ФБР, министерство внутренней безопасности, мы в Госдепартаменте работаем над тем, чтобы избирательные органы в штатах и на местном уровне могли проводить свободные и честные выборы, которые были бы прозрачными".

Помпео отметил, что он "очень уверен" в том, что сегодня Америка стала более безопасным местом, чем когда к власти пришла администрация Трампа.

"Знайте, что именно американское руководство, убеждение в том, что Америка является силой добра в мире, позволили нам снять угрозы, который исходили от Северной Кореи. – Мы продолжаем работать над денуклеаризацией Северной Кореи. Когда мы пришли к власти, "Исламское государство" было на подъеме на всем Ближнем Востоке, и мы уничтожили этот халифат".

Глава американской дипломатии также выступил в защиту политики администрации в отношении Ирана.

"Когда президент Трамп пришел к власти, Иран был на пути к созданию ядерного оружия. Он совершенствовал свои ракетные системы и проводил кампании по совершению убийств и террора во всем мире. У него были деньги, которые им дала администрация Обамы, – сказал он. – Мы перевернули ситуацию полностью. Мы вышли из соглашения, которое гарантировало Ирану путь к созданию ядерного оружия. Теперь мы лишаем клептократов в Тегеране ресурсов, которые нужны им для разжигания террора во всем мире. Теперь вы можете наблюдать, как им приходится делать выбор – каких террористов финансировать. Это здорово, что теперь они ограничены в своих возможностях подвергать американцев опасности".

Помпео предупредил, что переговоры с Ираном "не могут начаться, пока руководство страны занимается своей революционной деятельностью".

"Голос Америки"
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