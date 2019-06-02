Вашингтон продолжит борьбу с "враждебной активностью" Тегерана, подчеркнул Майкл Помпео. Ранее США расширили военное присутствие на Ближнем Востоке.
JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo
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США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил в воскресенье, 2 июня. При этом Вашингтон продолжит бороться с "враждебной активностью" Исламской Республики, отметил Помпео.

Роухани призвал соблюдать международное право

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран открыт к переговорам, но не "по приказу" Вашингтона. Иран продемонстрировал, что не намерен "подчиняться тирании", подчеркнул Роухани. По его словам, обе стороны должны проявлять друг к другу уважение и проводить переговоры "в рамках международного права".

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

Советник Трампа подчеркнул готовность США ответить на атаки КСИР

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.

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