Госсекретарь Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в искажении информации о пандемии коронавируса

"Без сомнений, мы видели, что это [ложная информация] идет из таких стран, как Китай, Россия и Иран", - заявил Помпео на брифинге в Белом доме. По его словам, три страны используют дезинформацию "в своих скоординированных усилиях, направленных на то, чтобы принизить то, что делает Америка".

"Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем", - добавил госсекретарь.

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В начале недели The Financial Times сообщила о закрытом докладе Евросоюза, в котором говорилось о развернутой прокремлевскими СМИ кампании по дезинформации о том, как в странах Запада борются с распространением коронавируса.

По данным газеты, авторы считают, что целью этой кампании является распространение паники, а также попытка разделить европейское общество.

С 22 января специалисты Евросоюза зафиксировали почти 80 случаев дезинформации, связанной с COVID-19. Отмечается, что "связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты", которые ранее публиковали информацию на темы, включающие Сирию и протесты "желтых жилетов" во Франции, переключились на "распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках онлайн".

Основные распространители дезинформации - аккаунты в соцсетях, которые формируют представление о коронавирусе как об искусственной болезни, превращенной в оружие.

"Европейская служба внешнеполитической деятельности отказалась прокомментировать этот документ. Она заявила, что активизировала свой мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией, и тесно сотрудничает с международными партнерами, в том числе с НАТО и ведущими экономиками G7", - сообщается в статье.

Ранее AFP со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что американские дипломаты получили задание противостоять кампании по дезинформации, которая бы ведется в социальных сетях - Twitter, Facebook и Instagram.

Источники агентства утверждали, что соответствующие сообщения появляются на страницах "связанных с Россией" пользователей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса "намеренным вбросом".