Группу возглавил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Он сказал, что группа подготовит аналитический документ с оценкой финансовых вливаний, которые, по мнению депутатов, Крым недополучил с момента образования независимого украинского государства до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Депутаты собираются изучить динамику валового регионального продукта, продолжительность жизни, состояние инфраструктуры, на основе российских и украинских данных подсчитать, насколько были недозагружены крымские предприятия. Кандидат физико-математических наук Мельников предложил подходить к работе "максимально научно и точно". "Не надо давать повода оппонентов упрекать нас в популизме", — призвал он.

"Значительно превышает сумму в 1,5 трлн рублей"



Но с чем сравнивать полученные итоги, депутаты еще не решили. По этому вопросу на заседании рабочей группы прозвучали разные мнения. "[Необходимо] получить картину бюджетного финансирования Крыма и Севастополя по сравнению с другими регионами Украины", — предложил Мельников.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР) поддержал это предложение. Так можно будет подсчитать, сколько "Крым недополучал по сравнению с другими субъектами Украины", считает он.

Депутат Андрей Козенко ("Единая Россия") сказал, что "по самым скромным подсчетам" размер ущерба "значительно превышает сумму в 1,5 трлн рублей". Он предложил сравнивать не бюджеты Крыма и других украинских регионов, а бюджеты полуострова и российских субъектов. Он также предложил при расчете ущерба учитывать деньги, которые Россия ежегодно платила Украина за нахождение в Севастополе Черноморского флота.

"Если мы предполагаем, что Крым — это территория, незаконно переданная Украине, то, естественно, эти деньги, заплаченные Украине, это прямые убытки", — пояснил он. А еще можно посчитать недополученные доходы из-за простоя сотен гектаров земель, зданий, здравниц и санаториев, которые не использовались по назначению, продолжил депутат.

Для подсчета убытков Козенко предлагает взять показатели, заложенные в российских федеральных целевых программах, которые реализуются в России. Например, он сравнил объем валового регионального продукта на душу населения в Крыму в 2011 году (81,2 тыс. рублей в пересчете на российскую валюту) с этим же показателем в том же году в среднем по России (316 тыс. рублей).

Средняя номинальная зарплата в Крыму в 2013 году была равна 11,4 тыс. рублей, а среднероссийский показатель тогда был на уровне 30 тыс. рублей, сыпал цифрами единоросс Козенко.

Депутат Михаил Шеремет ("Единая Россия") предложил подсчитывать ущерб не только до аннексии Крыма Россией в 2014 году, но и учесть потери от "блокады", которую устроили украинские активисты после нее. На что коммунист Мельников ответил: пока депутаты ограничатся периодом до 2014 года.

Шеремет избрался в Госдуму от Крыма. На заседании рабочей группы он не стал ограничиваться оценкой ущерба и заговорил том, что полуостров нуждается в деньгах на развитей целых отраслей: энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства, промышленности.

Украина уже выставила счет за аннексию



Украина уже оценивала ущерб от аннексии Крыма. К примеру, в 2017 году министр юстиции Павел Петренко говорил, что предварительная оценка составляет 100 млрд долларов.

Украинские власти и бизнес после аннексии инициировали несколько судебных процессов в международных структурах. По некоторым из них уже вынесены решения (как минимум первоначальные):

- 1 марта 2019 года арбитражный трибунал в Гааге принял решение по иску "Нафтогаза", который пытается взыскать с России компенсацию за потерю активов в Крыму. Компания оценивает убытки в 5 млрд долларов. Решение суда было принято в пользу Украины, сообщал "Нафтогаз", но оно не окончательное. Сумма компенсации может быть определена в конце 2019-го — начале 2020 года. Минюст России заявлял, что Москва это решение не признает, так как оно частичное, и у арбитража в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения споров между "Нафтогазом" и Россией.

- В мае 2018 года арбитражный суд в Гааге присудил 159 млн долларов экс-председателю правления Приватбанка Александру Дубилету и нескольким компаниям, среди которых есть структуры украинского олигарха Игоря Коломойского. Истцы утверждали, что Россия должна заплатить им компенсацию за экспроприацию активов в Крыму. Россия не признает юрисдикцию арбитража в Гааге и по этому иску.

- В феврале 2019 года суд вынес решение в пользу Приватбанка в споре с Россией. Арбитраж в Гааге постановил, что он обладает юрисдикцией по спору банка с Россией из-за потери активов в Крыму. Вопрос возмещения убытков — банк требует 1 млрд долларов — будет рассмотрен позже. Аналогичное решение было принято по иску аэропорта Бельбек и Коломойского к России. Аэропорт требует компенсацию в размере 15 млн долларов.

- Иск против России выиграл и украинский Ощадбанк. Арбитражный суд в Париже принял решение о возмещении банку убытков, причиненных из-за аннексии Крыма: 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента принятия решения о компенсации. Но Россия не признала и это решение международного арбитража.

- С Россией также судится "Укрнафта", которая лишилась в Крыму сети АЗС. Компания подала иск в международный арбитражный суд в Женеве. Россия пыталась оспорить юрисдикцию, но в октябре 2018 года Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения "Укрнафты". Компания оценивает компенсацию в 50 млн долларов.

Еще несколько украинских структур только начали разбирательства о компенсациях за утрату активов в Крыму:

- Госкомпания "Укрэнерго" также решила судиться с Россией из-за потери энергетической инфраструктуры в Крыму. Уже начат предварительный этап — инвестиционное разбирательство. Если спор не будет решен за полгода путем досудебного урегулирования, стороны будут судиться.

- Еще одна энергетическая компания — группа ДТЭК, входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова — подала иск против России в Международный арбитражный суд в Гааге в связи с потерей "Крымэнерго". Компания оценивает убытки в "сотни миллионов долларов".