Государственный департамент США выступил с резкой критикой решения Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям восточных областей Украины, контролируемых сепаратистами.
© AP/Scanpix

"Россия этой крайне провокационной акцией усиливает свою атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, - говорится в заявлении. - Решение президента Путина создает серьезное препятствие воплощению Минских договоренностей и реинтеграции Донбасса".

В заявлении подчеркивается, что подобное решение Владимира Путина последовало через три дня после победы на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского, выразившего готовность совместно работать с Россией с целью осуществить Минские соглашения. По мнению США, выбор теперь за Москвой: намерена ли она продолжать обострять напряженность или она намерена выполнить свои обязательства в рамках Минского процесса.

Радио Свобода
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Порошенко и окружение Зеленского осудили "паспортный указ" Путина (7)

Незаконная выдача паспортов Российской Федерации...

Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина (13)

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской...

Не до смеха. Владимир Зеленский подходит к своему президентству со многими неизвестными (148)

Обычно в ночь выборов в штабе проигравшей стороны –...

В мире

Госдепартамент США резко осудил упрощение выдачи паспортов РФ (16)

Государственный департамент США выступил с резкой...

Порошенко и окружение Зеленского осудили "паспортный указ" Путина (7)

Незаконная выдача паспортов Российской Федерации...

Польша прекращает прием российской нефти (68)

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" информирует, что в...

Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина (13)

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской...

Ким Чен Ын: рад оказаться на российской земле (26)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что рад...

TOP новостей

Разыскиваются 3000 жителей, которым полагается вернуть земельные участки (29)

По данным на 1 апреля право собственности на землю, леса...

Лето приближается: с теплом придут и дожди

В четверг с юга в Литву будет продолжать поступать...

Klaipėdos konteinerių terminalas Klaipėdos konteinerių terminalas Klaipėdos konteinerių terminalas

Порты: балтийско-российско-белорусский треугольник

Свежая портовая статистика содержит в себе тренды,...

Предупреждение: из Беларуси в сторону Литвы надвигается дым высокий уровень загрязнения воздуха, рекомендуется избегать открытого пространства в городе (61)

Литовская гидрометеорологическая служба объявила в...

 

Темы о сексуальной ориентации вызывают враждебные высказывания (80)

Каждый день в Литве фиксируется более тысячи...