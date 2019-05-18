Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее партии зенитных ракет типа SM-2 Block IIIB. Общая сумма сделки, как сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США (DSCA) в пятницу, 17 мая, составит ориентировочно 313,9 млн долларов. В объем поставки войдут не более 94 ракет, а также необходимая аппаратура для управления и техническая документация.

О решении Госдепартамента DSCA уведомило Конгресс США. Эта сделка послужит продвижению внешнеполитических целей США, так как она удовлетворит потребности Южной Кореи как одного из ближайших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечается в сообщении ведомства.

Госдепартамент США также одобрил продажу 160 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" типа AIM-120C-7 другому партнеру в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Японии.

КНДР продолжает испытания ракет

Вашингтон считает, что большая угроза безопасности в регионе исходит от Северной Кореи. В конце февраля 2019 года в Ханое прошла вторая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Пхеньяна.

9 мая генштаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела уже вторые ракетные испытания за неделю, выпустив две ракеты, по всей видимости, малой дальности. Северокорейское государственное информагентство ЦТАК заявило, что Ким Чен Ын руководил проведением учений, целью которых была проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".