Она подчеркнула, что ответственность за принятие этого решения лежит на российской стороне. "Мы не можем сделать это за них. Они должны взять инициативу на себя", — отметила чиновница.
В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман, который также присутствовал на брифинге, заявил, что выход Соединенных Штатов из договора не означает отказа от контроля над вооружением. По словам посла, Вашингтон останется приверженным ограничению вооружения. "Однако нам нужен надежный партнер, а в России у нас его нет", — отметил Хантсман.
4 декабря США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. НАТО позднее призвала Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований ДРСМД. Москва подвергла требования Вашингтона критике, заявив, что Соединенные Штаты не предоставили доказательств нарушений договора с российской стороны.
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