Госдепартамент США изменил правила получения виз

Теперь, въезжающие в США должны придерживаться заявленных ими целей поездки в течение трех месяцев, раньше этот срок составлял один месяц, пишет The New York Times со ссылкой на документ, подписанный Госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Если же в течение трех месяцев поездки человек изменил свои планы, например вступил в брак с гражданином Америки, нашел работу или начал учебу, это будет рассматриваться как заведомая ложь при подаче заявления.
«Если кто-то приезжает в США туристом, влюбляется и выходит замуж\женится в течение 90 дней, а затем подает заявление на "грин-кард", это заявление будет отвергнуто», — объяснила Дайана Риш из ассоциации иммиграционных юристов, назвав эти нововведение «значительными».
«За три месяца многое может измениться в жизни молодого человека, и называть это преднамеренной ложью — это драконовы меры», — считает она.
Если человек, нарушивший новые правила, на момент обнаружения нарушения будет находиться в США, ему может грозить депортация. В Федерации иммиграционных реформ Америки, где, как отмечает NYT, в целом выступают за ужесточение иммиграционных законов, поддержали новые правила, назвав их способом помешать злоупотреблениям иммиграционным процессом.
Новые правила не распространятся на граждан тех 38 стран, которые могут въезжать в США без виз: в основном это Европа, а также Австралия, Новая Зеландия и Япония. Граждане шести мусульманских стран: Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена после подписанного в 2017 году указа Трампа не могут получить американскую визу «ни при каких обстоятельствах», пишет NYT.
Всего в 2016 году США выдали более 10 миллионов виз, отмечает издание.
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