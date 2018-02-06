«Госсекретарь в прошлом месяце в Париже отметил, что Россия с того момента, когда она оказалась вовлеченной в ситуацию в Сирии, несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия», — говорится в нем.
В Госдепартаменте отметили, что речь идет о применении сирийскими властями хлора против мирных жителей в районе Саракеб провинции Идлиб и что это уже шестая подобная атака за последний месяц. «Мы призываем мировое сообщество выступить вместе использовать любую возможность оказать давление на режим (президента Сирии Башара Асада) и его сторонников, чтобы прекратить использование химического оружия и привлечь виновных к ответственности», — заявили в ведомстве.
В прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия несет ответственность за химическую атаку в Восточной Гуте, которая, по данным Госдепартамента, произошла в январе. «В конечном итоге Россия несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, которые стали жертвами химического оружия», потому что Москва «вмешалась в сирийский конфликт», — сказал тогда Тиллерсон. По его словам, пострадали более 20 человек, а применен был, скорее всего, хлор.
В России эти утверждения назвали «массированной пропагандистской атакой», совершенной с целью «очернения» России. «Но теперь, не утруждаясь не то что доказательствами, а элементарными логическими аргументами, мир пытаются приучить к мысли, что наша страна, которая — в отличие от США — уничтожила все собственные запасы химического оружия, не только потворствует его использованию в Сирии, но виновна вообще всегда и во всем», — отметили в российском МИД.
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