Спустя неделю после инцидента официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила в Twitter, что авиаудар по Зардане был нанесен Россией. "Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая шестерых детей, убитых во время российского авиаудара по Зардане. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто его поддерживает, и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии", — написала дипломат у себя в микроблоге.

В Минобороны РФ ранее отвергали причастность России к атаке в Зардане. В ведомстве отмечали, что в этом районе провинции Идлиб в указанное время "шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

Об авиаударе по населенному пункту Зардана в Идлибе сообщила базирующаяся в Лондоне организация "Сирийский совет по надзору за правами человека" (SOHR). Как отмечали наблюдатели, во время атаки погибли 44 человека и многие получили ранения. По версии SOHR, авиаудар, предположительно, был осуществлен в основном российскими самолетами.

Кроме того, Госдеп США выразил беспокойство по поводу сообщений о том, что войска правительства Сирии проводят операции в одной из зон деэскалации на юго-западе страны, нарушая достигнутые договоренности. Вашингтон пообещал принять жесткие меры в случае, если силы президента страны Башара Асада начнут наступление на юго-западе Сирии, сообщает агентство Reuters.

"США встревожены сообщениями об операциях, которые проводит сирийское правительство на юге-западе страны внутри зоны деэскалации, созданной по договоренности, достигнутой в прошлом году США, Иорданией и Российской Федерацией, которая была подтверждена во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в ноябре во Вьетнаме", — отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, которые приводит ТАСС, "любые военные действия, осуществляемые сирийским правительством в зоне деэскалации на юго-западе страны, повышают риск расширения конфликта". "Мы вновь подчеркиваем, что США предпримут решительные и надлежащие шаги в ответ на нарушение Сирией договоренностей по этому району", — указала она.

Во время прямой линии 7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует выводить своих военных из Сирии, хотя при необходимости они могут быть выведены достаточно быстро. "Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений", — сказал глава государства.