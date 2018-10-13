Письмо было отправлено еще в начале сентября, но обнародовали его только в минувшую пятницу, отмечает издание. В нем говорится, что Клинтон лишили доступа к секретной информации 30 августа. 20 сентября такие же меры были приняты в отношении пятерых ассистентов бывшего госсекретаря, в том числе давней помощницы Клинтон Шерил Миллс. Имена остальных из письма вымараны.
Все эти помощники были известны как ассистенты-исследователи, что позволяло им сохранить доступ к засекреченным данным и после того, как они перестали работать в Госдепартаменте, отмечает Politico.
Отзыв допуска последовал спустя полтора года после того, как Грассли поинтересовался, сохранился ли у бывшего госсекретаря США и ее помощников доступ к секретной информации. Соответствующий запрос сенатор отправил еще в марте 2017 года.
За две недели до того, как был отозван допуск Клинтон, президент США Дональд Трамп лишил доступа к засекреченной информации бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, отметив, что репутация главы разведывательного управления "ставит под вопрос его надежность и объективность".
Бреннан возглавлял ЦРУ во время второго президентства Барака Обамы и был отправлен в отставку сразу после инаугурации Трампа. Уже после отставки он выступал в сенате с докладом на основе данных разведслужб США о вмешательстве Кремля в американские выборы, заявив, что между российскими официальными лицами и американцами, участвовавшими в кампании кандидата в президенты Дональда Трампа, были выявлены "контакты и взаимодействия".
Клинтон возглавляла Госдепартамент в 2009-2013 годах. В 2016 году, во время президентской кампании в США, ФБР расследовало использование Клинтон личного почтового сервера, который впоследствии был взломан, для служебной переписки во время работы госсекретарем.
Обвинений в адрес Клинтон не последовало, но сама она считает, что расследование стоило ей победы на выборах президента, а во взломе почты замешаны русские хакеры. На волне торговой войны с Китаем Трамп призвал ФБР изучить, не замешаны ли во взломе почтового сервера Клинтон китайские хакеры.
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