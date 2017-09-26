Как отметила Нойерт, заявления о том, что США поддерживают ИГИЛ или причастны к смерти российского военачальника, "фактически не имеют под собой оснований". "У США и коалиции есть одна цель: уничтожение ИГИЛ", — подчеркнула она в Twitter.

Представитель Госдепа считает, что российские официальные лица делают "не соответствующие действительности и бесполезные" заявления. По ее словам, США продолжат работу по избежанию конфликтных ситуаций с Россией.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель Валерия Асапова — это "та цена, плата кровью за двуличие американской политики в Сирии".

О гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Минобороне РФ сообщили 24 сентября. Асапов погиб, оказывая помощь сирийским командирам в операции в районе города Дейр-эз-Зор. Боевики накрыли минометным огнем командный пункт, где находился генерал. Генерал посмертно представлен к высокой государственной награде. По некоторым данным, также погибли два полковника.

Генерал Асапов был заместителем командующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа. Он ранее был удостоен многих боевых наград, пишет "Коммерсантъ".

В январе 1995 года он был командирован в Чечню в должности начальника штаба батальона и звании майора и в Грозном получил тяжелое огнестрельное ранение в ногу. После окончания Военной академии имени Фрунзе полковник Асапов получил назначение на должность заместителя командира отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии. После выпуска из Военной академии Генштаба он получил назначение на должность командира 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии Восточного военного округа, которая в течение года принимала участие сразу в трех международных учениях совместно с армиями Монголии и Индии, за что в 2013 году президент Владимир Путин вручил Валерию Асапову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Фамилия погибшего генерала неоднократно фигурировала в СМИ в связи с военными действиями в Донбассе. В марте 2016 года в главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что кадровый офицер российской армии генерал-майор Валерий Асапов "участвует в военном конфликте на юго-востоке Украины".

По информации СМИ, Асапов стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции российских ВКС РФ. В Минобороны РФ сообщали, что в 2017 году число погибших составило десять человек.

20 сентября российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама. Атаки боевиков были отбиты, за сутки они потеряли около 850 человек. Ранения получили трое российских военнослужащих.

В начале сентября Минобороны РФ подтвердило гибель двух российских военнослужащих-контрактников, которые попали под минометный обстрел со стороны террористов.