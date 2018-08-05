Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.
"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.
We applaud @facebook’s actions targeting malign activity and demand that #Russia and other actors immediately cease their reckless behavior fomenting division and violence. We will not tolerate foreign, incl. Russian, attempts to subvert our democratic processes and institutions. pic.twitter.com/ijbIvYCKMz— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 августа 2018 г.
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в начале августа заявил, что Россия стоит за "всепроникающими" попытками вмешательства в предстоящие выборы в США.
По его словам, в России есть много способов повлиять на выборы - через СМИ, социальные сети, ботов, наемных работников.
В конце июля в соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.
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