Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в начале августа заявил, что Россия стоит за "всепроникающими" попытками вмешательства в предстоящие выборы в США.

По его словам, в России есть много способов повлиять на выборы - через СМИ, социальные сети, ботов, наемных работников.

В конце июля в соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.