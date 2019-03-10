Власти США в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник посольства США в России пытался провезти в багаже мину со взрывателем, однако подтвердили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.
Moscow Airport
© AP / Scanpix

Представитель Госдепартамента сообщил об этом ТАСС, подтвердив, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России.

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — сказал он.

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Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ РФ, но и изнутри.

Сотрудник дипмиссии США, как информировали в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». Там также сообщили, что «поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14.35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк» без мины.

ТАСС
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