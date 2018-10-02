"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона", - говорится в заявлении собеседника корреспондента Русской службы Би-би-си в Госдепартаменте.

"Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы", - говорится в заявлении Госдепартамента для Би-би-си.

"Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма", - говорится в заявлении.

1 октября "Новая газета" опубликовала материал о том, что Россия и США ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Российские чиновники эту версию не подтвердили. Представитель МИД Мария Захарова сказала, что "не в курсе" таких инициатив. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков тоже заявил, что ему не известно о подобных планах.

Жена россиянина Виктора Бута Алла Бут в беседе с телеканалом "Дождь" в понедельник сказала, что у нее тоже нет информации о том, что подобный обмен готовится.

Информацию по поводу обмена Константина Ярошенко подвергла сомнению представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко. По ее словам, во время визита представителей США на Украину эта тема не обсуждалась. Информацию "Новой газеты" она назвала слухами.

Украинский режиссер Олег Сенцов 141 день держит голодовку в исправительной колонии "Белый медведь" города Лабытнанги.

Дело Сенцова

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По утверждению ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был вывезен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексию Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Вместе с ним был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Режиссер во время суда заявлял, что объясняет свое преследование его позицией по происходящему на Украине. Во время событий весны 2014 года режиссер поддерживал акции за территориальную целостность Украины и привозил продукты украинским военным, заблокированным в воинских частях.

Обвинения в адрес режиссера было построено на показаниях свидетелей. Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, обвиняемые по этому же делу, от своих слов на суде отказались, обвинив следствие в пытках. Об избиениях и пытках со стороны сотрудников ФСБ после ареста говорил и сам Сенцов.

Вскоре после этого Афанасьев был помилован Владимиром Путиным. После освобождения он получил должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам освобождения пленных.