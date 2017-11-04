В рамках программы о "временном защищенном статусе" в США в настоящий момент проживают около 300 тысяч человек. Чтобы иметь право на получение этого статуса, на родине иммигранта должны либо происходить вооруженные конфликты или гражданская война, либо стихийные бедствия и эпидемии.
По данным газеты, Тиллерсон в своем письме Дюк заявил, что условия для проживания в странах Центральной Америки и Гаити на сегодняшний день уже не удовлетворяют требованиям программы.
Министерству национальной безопасности поручено до понедельника объявить о своих планах в отношении 57 тысяч иммигрантов из Гондураса, а также 2,5 тысячи беженцев из Никарагуа, статус временной защиты которых истекает в январе 2018 года. Дело в том, что федеральный закон требует принятия решения об отмене этого статуса за 60 дней до срока его истечения.
Представитель Госдепартамента заявил агентству Reuters, что к настоящему моменту никаких решений относительно условий программы для жителей Гаити, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа еще не принято. В Министерстве национальной безопасности данный вопрос комментировать отказались.
Отметим, что статус защиты от депортации носит временный характер, однако кризисы во многих странах продолжаются в течение нескольких лет, в результате чего некоторые иммигранты по этой программе остаются в США десятилетиями.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал начать работу с конгрессом по отмене программы визовой лотереи Green Card. Такое решение глава государства принял после теракта в Нью-Йорке, который совершил выходец из Узбекистана, победивший в этой лотерее.
"Сегодня я запускаю процесс ликвидации визовой лотереи. Я обращаюсь к конгрессу с просьбой немедленно начать соответствующую работу. Звучит хорошо, но это не хорошо. Уже давно у нас с этим проблемы, и мы на протяжении долгого времени были против этой программы", - объявил Трамп.
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