"Госдепартамент, как и прежде, советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место гражданские беспорядки и терроризм. Также не следует посещать Крым, поскольку полуостров находится под иностранной оккупацией", — подчеркнули в Госдепе.
Напомним, в начале года Государственный департамент США опубликовал обновленные туристические рекомендации для американских путешественников. Страны были распределены по четырем уровням безопасности: в первую группу вошли страны, поездки в которые оцениваются как наименее рискованные, а в четвертую — страны, куда ехать категорически не рекомендуется.
Белоруссия попала в первую группу наиболее безопасных стран: по мнению Госдепа, американским гражданам там ничего особо не угрожает. Украина оказалась во второй группе. Ряд европейских стран, включая Великобританию и Францию, также попали во вторую группу из-за угрозы терактов. Россия же оказалась в третьей группе из-за рисков терактов и агрессии со стороны местных жителей, чиновников и правоохранительных органов.
Правительство США также предупредило, что не сможет оказывать срочные услуги американским гражданам, приезжающим в Крым, поскольку правительственным служащим США поездки в Крым запрещены. Если же, вопреки рекомендациям, американцы все же решат поехать в Россию, Госдеп призывал их избегать демонстраций, следить за срочными сообщениями СМИ и корректировать планы в соответствии с информацией в новостях.
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