Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении РФ, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время.
"Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", — заявила Науэрт.
По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".
Науэрт полагает, что Россия использовала свои "рычаги влияния" в Сирии. Представитель Госдепа напомнила, что Кремль поддерживает режим Башара Асада, и что именно российская сторона позволила ему устоять в 2015 году. "Россия несет беспрецедентную ответственность за страдания и тяжелое положение сирийского народа", — заявила Науэрт.
Она отметила, что Москва также имеет обязательства перед Женевским миротворческим процессом по Сирии. "Поэтому мы ожидаем, что Россия принесет пользу в этом вопросе. Нам еще предстоит это увидеть, но мы надеемся, что все будет именно так", — резюмировала Науэрт.
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