Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению для американских туристов, и включил в список государств, где нужно "проявлять повышенную осторожность".
Sankt Peterburge turistai kviečiami pasivaikščioti stogais
© Orijus Gasanovas

На сайте Госдепа сообщается, что туристы из США должны быть осторожными в России "из-за терроризма, домогательств и необоснованного применения местных законов". Госдеп советует не ездить в республики Северного Кавказа, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус, из-за угрозы терроризма и возможных беспорядков, а также в Крым — из-за "оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей".

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Во время визитов в Россию Госдеп рекомендовал американцам следить за сообщениями в СМИ, быть бдительными в местах, популярных у иностранных туристов, а также всегда иметь при себе документы.

В посольстве России в США сообщили, что "с удовлетворением восприняли снятие Госдепом безосновательных рекомендаций американским гражданам". В посольстве отметили, что во время чемпионата мира по футболу Россию посетили 167 тысяч американцев, которые увидели "совсем не ту Россию", которую описывают в США.

В январе 2018 года Госдепартамент США включил Россию в список стран, куда американцам "следует пересмотреть" поездку. Помимо России туда вошли Нигер, Нигерия, Чад, Турция и Пакистан.

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