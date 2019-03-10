В багаже сотрудника посольства США в московском аэропорту Шереметьево нашли мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества, сообщает пресс-служба МИД России. Опасности для пассажиров не было, прокомментировали ситуацию в госдепартаменте США.
Moscow Airport
© AP / Scanpix

По данным ведомства, инцидент произошел утром 9 марта на входе с улицы в терминал D. При просвечивании багажа у сотрудника американском дипмиссии "был выявлен предмет, похожий на минометную мину", говорится в сообщении.

Прибывшие на место взрывотехники подтвердили, что это "мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", сообщает МИД.

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По информации российского министерства, американец покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину для личной коллекции. Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и он вылетел в Нью-Йорк, но без мины.

В сообщении также утверждается, что сотрудник, у которого нашли мину, может иметь непосредственное отношение к американской армии, а его действия ведомство называет провокацией.

Госдепартамент США прокомментировал случившееся в воскресенье утром.

"Нам известно о вчерашнем инциденте в аэропорту Шереметьево в Москве с участием физического лица из посольства США", - сообщил Би-би-си представитель госдепа.

"Ситуация была улажена, и этому человеку было разрешено покинуть Россию после того, как власти изъяли предмет из его багажа. Опасности для пассажиров не было", - говорится в сообщении.

Ни имя сотрудника посольства, ни модель мины, предположительно изъятой в аэропорту, пока не известны.

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