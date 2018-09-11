Об этом пишет во вторник, 11 сентября, сайт телеканала NBC News со ссылкой на американских чиновников и собственные информированные источники.
Эти подозрения подкрепляются информацией, полученной в результате перехвата коммуникаций, осуществляемого агентами ФБР, ЦРУ и других разведывательных структур США, говорится в этой статье.
США заявляют, что не менее двадцати шести американских граждан пострадали от немотивированных нападений, происходивших в Гаване с 2016 года и по настоящее время.
Жертвы нападения страдают от травм головного мозга, потери слуха и зрения, когнитивных проблем и др. Странные звуки, о которых рассказывают очевидцы, наводили на мысль о звуковом оружии. Однако ФБР позже заявило, что звуковые волны сами по себе не могли стать причиной такого рода травм, предложив версию электромагнитного излучения.
Описанные выше инциденты стали причиной того, Вашингтон отозвал большинство американских дипломатов и разведчиков, работавших на Кубе.
Поначалу власти США не исключали вероятность того, что данные травмы стали непреднамеренными последствиями новых шпионских технологий, однако сегодня руководство Госдепа склоняется к гипотезе о намеренном нанесении ущерба здоровью. В ходе состоявшихся на прошлой неделе слушаний в Конгрессе, эти инциденты были названы "нападениями".
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