Министерство иностранных дел РФ и Госдепартамент США продолжают заочно спорить о российской недвижимости на американской территории.
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В понедельник, 2 октября, пресс-служба МИД РФ опубликовала заявление, в котором раскритиковала действия сотрудников Госдепа, которые, по словам российских дипломатов, "полностью захватили все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско".

Действия Вашингтона названы "грубейшим наружением международного права".

В ответ на это в Госдепартаменте ответили, что его сотрудники совершили "обход российских помещений" после того, как их покинули последние дипломаты. Слова неназванного сотрудника внешнеполитического ведомства США передает ТАСС.

В том же заявлении МИД РФ содержится намерение применить "принцип взаимности". "Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - заявили российские дипломаты.

Deutsche Welle
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