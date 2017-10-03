В понедельник, 2 октября, пресс-служба МИД РФ опубликовала заявление, в котором раскритиковала действия сотрудников Госдепа, которые, по словам российских дипломатов, "полностью захватили все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско".
Действия Вашингтона названы "грубейшим наружением международного права".
В ответ на это в Госдепартаменте ответили, что его сотрудники совершили "обход российских помещений" после того, как их покинули последние дипломаты. Слова неназванного сотрудника внешнеполитического ведомства США передает ТАСС.
В том же заявлении МИД РФ содержится намерение применить "принцип взаимности". "Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - заявили российские дипломаты.
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