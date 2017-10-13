Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный СССР и США 30 лет назад, "теперь оказался в опасности", пишет в статье, опубликованной в The Washington Post, экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Mikhail Gorbachev
© Vida Press

Упомянув, что "с обеих сторон звучат призывы отказаться от Договора" о РСМД, Горбачев обращается к президентам России и США.

"Я призываю Россию и США подготовить и провести полномасштабный саммит по всему ряду вопросов", — пишет он, рекомендуя на этой встрече в верхах "сосредоточиться на проблемах сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности". Горбачев подчеркивает: если система контроля ядерных вооружений рухнет, последствия будут гибельными.

"Я уверен, что подготовка совместного заявления президентов о приверженности двух стран Договору о РСМД, — реалистичная цель. Одновременно можно было бы урегулировать технические вопросы; в этих целях могла бы возобновить свою работу совместная контрольная комиссия в рамках Договора о РСМД. Я убежден, что при наличии "импульса" со стороны двух президентов генералы и дипломаты смогут достичь соглашения", — пишет Горбачев.

"Сегодня перед нами стоит двойная трудная задача: предотвратить крах системы "ядерных договоренностей" и обратить вспять ухудшение американо-российских отношений. Пора сделать первый шаг", — заключает автор.

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