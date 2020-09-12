На Западе Горбачева любят, дома - не особенно. В России до сих пор критикуют его политику, в том числе роль, которую роль генсек сыграл в процессе воссоединения Германии и, в частности, в процессе подготовки Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного 12 сентября 1990 года.

Критикуют Михаила Сергеевича на всех уровнях - вплоть до Владимира Путина, также упрекавшего последнего генсека и первого президента СССР в недальновидности. Основные претензии к Горбачеву таковы: за согласие на подписание договора он потребовал слишком мало денег и не предотвратил расширение НАТО на Восток.

"Договор 2+4" был подписан в Москве министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, а также четырех держав-победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции. Этот документ положил конец разделению Германии. Были установлены новые границы, возвращен полный суверенитет и прояснены вопросы безопасности, включая членство в НАТО, сокращение вооруженных сил до 370 тысяч в воссоединенной Германии (до того момента полмиллиона военных было в одной только Западной Германии) и вывод советских военных из бывшей ГДР.

Переговоры проходили с мая по сентябрь 1990 года, а предварительные беседы начались сразу вскоре после падения Берлинской стены. О существовании некоего "списка претензий" СССР, согласно которому Горбачев якобы вел переговоры с Германией, немецким экспертам неизвестно. И это затрудняет анализ его "ошибок". Горбачев не верил в то, что объединить две Германии удастся столь быстро, и критиковал программу Гельмута Коля из 10 пунктов, которой канцлер ФРГ руководствовался в процессе воссоединения Германии с ноября 1989 года.

Однако уже в конце января 1990 года позиция Москвы изменилась: советская сторона признавала, что воссоединения Германии не избежать. Было решено начать переговоры четырех держав-победительниц с ФРГ и ГДР и рассмотреть вопрос о выводе советских войск. Окончательно "зеленый свет" Коль получил на переговорах в Москве 10 февраля 1990 года. Процесс уже было не остановить.

Вывод советских войск и нейтралитет Германии

Одним из спорных моментов было членство воссоединенной Германии в НАТО. Москва изначально выступала за нейтральный статус, правительства Западной Германии и США были против нейтралитета. В итоге Горбачев уступил. В "Договоре 2+4" было прописано, что ни войска НАТО, ни ядерное оружие не будут размещены на территории бывшей ГДР. В кулуарах обсуждался и запрет на расширение НАТО на Восток, но западные дипломаты дали понять, что никаких обещаний в данной связи никто давать не собирается. В договоре пункта о нерасширении НАТО нет.

Критики Горбачева в России считают, что он должен был добиться вывода британских и американских войск с территории воссоединенной Германии. "Конечно, Советский Союз мог поднять вопрос о целесообразности дислокации иностранных войск в Германии, - отметил в беседе с DW Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН. - Но эта возможность была упущена". Москва также могла потребовать полного устранения американского ядерного оружия с территории Германии, уверен Белов. Однако Мартин Ауст (Martin Aust), специалист по истории Восточной Европы Боннского университета, не уверен, что у Кремля был шанс добиться полного общегерманского нейтралитета. "Это была бы старая модель, которую когда-то уже предлагал Сталин: объединение Германии как нейтрального государства, - рассуждает Ауст в интервью DW. - Аденауэр в свое время отказался от этого. И правительство Коля, вероятно, тоже отказалось бы".

Горбачев слишком мало запросил?

Итак, Горбачева критикуют в России за то, что он не воспользовался случаем и не остановил НАТО. Кроме того, его критикуют за то, что Москва получила слишком мало денег за свое согласие. Экономическое положение Советского Союза в то время было плачевным. ФРГ предоставила помощь, сначала - продуктами, а летом 1990 года был выделен кредит на пять миллиардов западногерманских марок.

Незадолго до подписания "Договора 2+4" Коль и Горбачев договорились и о дальнейших выплатах. Канцлер ФРГ предлагал 10 млрд марок, Горбачев требовал как минимум 15 млрд. И 10 сентября 1990 года была достигнута договоренность: Москва получает 12 млрд марок плюс еще три миллиарда в виде кредита и выводит войска с территории ГДР. Федеральное правительство, очевидно, было готово выложить на стол и более крупную сумму. "Если бы Горбачев запросил 50 или 80 миллиардов марок, разве мы сказали бы "нет"?" - заявил ранее в интервью DW Хорст Тельчик (Horst Teltschik), экс-советник Гельмута Коля в вопросах внешней политики. Бывший советский дипломат и советник Горбачева Валентин Фалин тоже полагал, что Москва могла тогда запросить вплоть до 100 млрд марок.

Критики Горбачева уверены, что генсек не умел торговаться и вести переговоры: в 1990 году он думал не столько о своей стране, сколько о собственной роли в истории. "Германия - в долгу перед Горбачевым и Советским Союзом, - отмечает боннский историк Мартин Ауст. - Горбачев был уверен в том, что сможет создать новый Советский Союз, интегрированный в новый миропорядок, в котором не будет места американо-советскому противостоянию и холодной войне". Однако его надежды не оправдались.

Германия и интересы Москвы на Западе

Горбачева в России критикуют и за поспешность: зачем нужно было так торопиться с объединением и выводом своих войск, почему генсек СССР так быстро дал себя уговорить? Историк Мартин Ауст понимает, чем была вызвана поспешность: уже тогда можно было предвидеть кризис внутри СССР. Путч, восстания в республиках, распад СССР, - кто знает, что было бы с германским единством сегодня, если бы договоренностей не удалось достичь уже в 1990 году. И Германия благодарна Горбачеву за то, что идею воссоединения страны удалось воплотить в жизнь столь оперативно.

Об этом редко вспоминают, однако не в последнюю очередь благодаря Горбачеву федеральное правительство Германии в свое время фактически стало представлять интересы Москвы на Западе. Германия сблизила Советский Союз и Россию с "большой семеркой", помогла получить поддержку Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), стать членом Международного валютного фонда (МВФ). Эти и многие другие шаги часто не упоминаются в дебатах о наследии Горбачева.