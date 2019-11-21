Концерн Google вводит дополнительные правила размещения политической рекламы, существенно усложняющее их таргетирование (обращение к конкретной и ограниченной целевой аудитории - например, к представителям той или иной религии - Ред.). Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду, 20 ноября, на ее сайте.
В частности, ориентировать политическую рекламу можно будет лишь по трем признакам: возраст, пол и местоположение пользователей. Допускатся, однако, привязывать рекламные политические объявления к вводимым в поиск ключевым словам - например, к слову "экономика".
Google собирается следить, чтобы политическая реклама не содержала ложной или вводящей в заблуждении информации. В то же время вмешательство в политическую рекламу концерн собирается осуществлять только в самых редких случаях. Этим Google отличается от социальной сети Facebook, которая объявила о том, что не будет проверять политическую рекламу на достоверность, дабы избежать вмешательства в политику.
Как поступил Twitter
А социальная сеть Twitter 30 октября объявила, что больше не будет публиковать политическую рекламу. Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, начиная с 22 ноября на платформе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы.
"Мы считаем, что политические послания должны заслужить того, чтобы быть услышанными, неправильно добиваться этого за деньги", - написал Дорси на своей странице в Twittter. "Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул он.
В Латвии остановили вещание девяти российских каналов. Что по ним показывают? (6)
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ решил...
Google ввел новые ограничения для политической рекламы
Заказчики политической рекламы у Google не смогут...
В Сербии разгорается скандал вокруг предполагаемого российского агента
После публикации видео в YouTube сербские спецслужбы...
Дипломат: Трамп хотел оказать помощь Киеву в обмен на "услугу" (1)
Посол США в ЕС заявил, что Трамп был готов принять...
В лесу во Франции собаки загрызли беременную женщину (3)
В лесу на севере Франции охотничьи собаки загрызли...
TOP новостей
Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (47)
Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...
Обналичить деньги в Литве будет все сложнее: какой предлагают выход (78)
450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется...
В Литве заговорили о новой форме дополнительных выходных: бизнес не спешит на помощь президенту (3)
Предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о...
Прокуроры провели пресс-конференцию: в подвале одного дома в Литве обнаружен 1 млн. евро наличными (6)
Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...
В Каунасе скончалась студентка-медик, однокурсникам предоставляют услуги психологической помощи (5)
В Каунасе произошла трагедия – 18 ноября скончалась...