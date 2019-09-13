Интернет-концерн Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет.
Google
© AFP / Scanpix

500 млн евро Google заплатит в виде штрафа, сообщила финансовая прокуратура Франции в четверг, 12 сентября. Кроме того, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов.

Французские налоговики пришли к выводу, что Google платит слишком мало налогов во Франции, в то время как большая часть его доходов в Европе проходит через филиал Google в Ирландии.

Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф в размере 500 млн евро, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 году.

Deutsche Welle
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