Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и популярным приложениям, таким как YouTube и Maps.
На прошлой неделе администрация Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии американских властей.
В заявлении Google говорится, что компания "действует в соответствии с указом и изучает последствия".
Huawei от комментариев отказалась.
Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.
"Huawei работает над созданием собственной галереи приложений и других программных активов, по аналогии с их работой над решениями на чипсетах. - сказал Би-би-си Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight. - Нет сомнений в том, что эти усилия являются частью желания компании контролировать свою судьбу".
Правительства нескольких стран уже запретили телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei в мобильных сетях 5G, ссылаясь на проблемы безопасности.
До сих пор Великобритания воздерживалась от официального запрета.
Анализ
Лео Келион, редактор отдела технологий Би-би-си
В краткосрочной перспективе это может нанести очень серьезный ущерб бизнесу Huawei на Западе.
Покупатели смартфонов не захотят иметь телефон на Android, у которого нет доступа к Google Play Store, виртуальному помощнику или обновлениям безопасности.
В долгосрочной перспективе это может дать поставщикам смартфонов повод серьезно задуматься о необходимости жизнеспособной альтернативы операционной системе Google, особенно в то время, когда поисковый гигант пытается продвигать собственный бренд Pixel за их счет.
Что касается Huawei, то, похоже, компания подготовилась к тому, что ее отрежут от американского ноу-хау.
Ее смартфоны уже работают на собственных запатентованных процессорах, и в начале этого года руководитель отдела потребительских устройств сказал немецкой газете Die Welt, что "мы подготовили собственные операционные системы - это наш план Б".
Тем не менее, этот шаг может ударить по амбициям Huawei обогнать Samsung и стать самым продаваемым брендом смартфонов в 2020 году.
15 мая министерство торговли США решило внести Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.
Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Huawei последовательно отрицает подобные обвинения.
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